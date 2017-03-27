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Долидзе: 28 марта является для Грузии историческим днем


27.03.2017   18:16
Без преувеличения можно сказать, что 28 марта является для Грузии историческим днем, - об этом заявил госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе на недавно проведенной пресс-конференции.

Госминистр еще раз сказал о значении безвизового сообщения со странами ЕС и еще раз поздравил грузинских граждан с достигнутым результатом.

«Еще раз поздравляю с важным решением для нашей страны. Можно сказать без преувеличения, что 28 марта является для Грузии историческим днем. Это день, когда наши сограждане начнут перемещаться без виз по территории Шенгена и ЕС.

Это решение и отклик наших европейских партнеров на то, что Грузия предприняла значительные шаги как в плане развития демократии, продвижения страны, так и с точки зрения удовлетворения техническим критериям. Однако это важное политическое решение, политический посыл нашим гражданам, что двери ЕС для нас открыты», - заявил Виктор Долидзе.

При этом Виктор Долидзе попросил население не нарушать соответствующие сроки, а также, чтобы не произошло значительного увеличения числа искателей убежища.

С завтрашнего дня, 28 марта, для Грузии начнет действовать безвизовый режим в Шенгенской зоне. Грузинские граждане смогут находиться в странах Шенгенской зоне без виз максимум до 90 дней в течение 180 дней.

Безвизовый режим предполагает свободное передвижение по территории Шенгенской зоны, охватывающей 22 страны Евросоюза (ЕС), 4 страны не являющихся членами ЕС и 4 страны-кандидата на вступление в Шенгенскую зону.

Страны-члены: Бельгия, Германия, Дания, Испания, Эстония, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Греция, Франция, Словения, Словакия, Венгрия, Финляндия, Швеция, Чехия.

Страны не члены: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.
Страны-кандидаты: Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия.

Исключением являются 2 страны ЕС: Великобритания и Ирландия, с ними у Грузии сохранится визовый режим.

Переговоры между Грузией и ЕС по вопросу визовой либерализации начались 4 июня 2012 года, а 25 февраля 2013 года руководству Грузии был предоставлен план действий по либерализации визового режима. Этот план содержал в себе требования, которые должна была выполнить Грузия для получения безвизового режима.

В декабре 2015 года Еврокомиссия положительно оценила исполнение Грузией обязательств, взятых в рамках плана действий по визовой либерализации, и опубликовала положительную рекомендацию. После этого вопрос о предоставлении Грузии безвизового режима положительно решили Европарламент и Совет ЕС.






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