Талаквадзе: Европа всем сердцем приняла Грузию с ее традициями, ее историей, ее настоящим и прошлым

27.03.2017 18:24 Европа всем сердцем приняла Грузию с ее традициями, ее историей, ее настоящим и прошлым – также признала демократию и реформы Грузии, которые мы провели с этой целью, - это заявление сегодня сделал в беседе с журналистами лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.



«Этим все не кончается, нами подписано соглашение об ассоциации и Грузия продолжает следование по пути интеграции в европейскую семью. Каждый наш гражданин, который въедет в Шенгенскую зону без визы, и будет путешествовать, еще более становится представителем, послом своей страны. Наше европейское будущее зависит от ответственности каждого гражданина.



Между властями и европейскими структурами существует полное сотрудничество в различных сферах – в том числе в сферах реадмиссии, полицейской и дипломатической сферах. Предварительно созданы все те механизмы, которые в будущем понадобятся для управления и контроля при разных обстоятельствах. С другой стороны, важно, что эта ответственность была разделена каждым гражданином», - заявил Арчил Талаквадзе.



По его совам, с осени 2016 года власти начали активную информационную кампанию, которая в последний период еще более усилилась, и в последующие месяцы в нее включились члены парламента.



С 28 марта между ЕС и Грузией начнет действовать безвизовый режим.















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