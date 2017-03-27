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6 шагов внедрения стандартов ЕС в Грузии
27.03.2017 18:34
Грузия имеет план внедрения стандартов ЕС, основанный на шести основных направлениях. Заявление об этом распространило МИД Грузии, где министр ведомства Михаил Джанелидзе подводит итоги многолетних отношений с Евросоюзом.
Михаил Джанелидзе пишет, что осуществить план можно только комплексным видением. План базируется на шести основных направлениях:
1. Успешное осуществление институциональных и законодательных реформ, взятых по соглашению Ассоциации.
2. Максимальная интеграция со специализированными агентствами Евросоюза, членство которых необходимо для стран-членов Евросоюза.
3. Увеличение эффективности участия в действующих программах Евросоюза, максимальное информирование граждан Грузии и потенциальных бенефициаров, расширение возможности участия в них, и поиск новых полезных программ, и участие в них.
4. Переход из стадии переговоров на стадию сотрудничества со структурами Евросоюза, что подразумевает регулярный диалог структур Грузии с соответствующими структурами Евросоюза по вопросам разработки и осуществления секторальной политики.
5. Углубленный диалог в сфере обороны и безопасности, что даст нам возможность лучше оценить нашу роль в общей европейской безопасности, и быть в максимальной координации со структурами европейской безопасности и обороны для усиления нашей безопасности, и безопасности региона, а также, чтобы наши системы были максимально совместимыми.
6. Наряду с политической, законодательной, и институциональной интеграцией содействовать физической интеграции с внутренним рынком Евросоюза, что подразумевает транспортную, энергетическую, и коммуникационную интеграцию, что будет важным положительным эффектом не только для Грузии, но и всего региона.
Для внедрения стандартов Евросоюза у страны есть план, основанный на шести основных направлениях.
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