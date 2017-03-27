Страны ГУАМ подчеркнули необходимость урегулировать конфликты на их территории

27.03.2017 18:47 Государства-участники "Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ" подтвердили стремление к скорейшему урегулированию продолжающихся на их территориях конфликтов на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.



"Мы подтверждаем наше стремление к скорейшему урегулированию продолжающихся конфликтов на территориях государств-членов ГУАМ на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ государств при условии, что территория государства не может быть объектом захвата другим государством в результате угрозы или применения силы, и никакое территориальное приобретение, военная оккупация или аннексия в результате таких действий не должны быть признаны законными", - говорится в совместном заявлении глав правительств государств - членов организации по итогам саммита в Киеве.



Добавим, для всех государств-участников ГУАМ сохранение территориальной целостности и нерушимости собственных границ является актуальным. В Украины весной 2014 года Россией был аннексирован Крым, и до сих пор продолжается антитеррористическая операция в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.



В результате конфликта в августе 2008 года Грузия потеряла Абхазию и Южную Осетию. У Азербайджана продолжается вооруженный межгосударственный конфликт с Арменией по Нагорному Карабаху. В Молдове на протяжении многих лет не урегулирован "замороженный" конфликт с Приднестровьем.















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