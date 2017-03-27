Премьер-министр Украины посетит Грузию с официальным визитом осенью

27.03.2017 18:55 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит с официальным визитом Грузию осенью. Об этом глава украинского правительства заявил во время встречи с грузинским коллегой Георгием Квирикашвили в Киеве.



Гройсман подчеркнул, что Грузия является стратегическим партнером для Украины



"Нужно определить наши экономические возможности сотрудничества... Сегодня я получил ваше приглашение и с удовольствием, осенью, если это будет удобно, посетил бы Грузию с официальном визитом",- отметил глава украинского правительства.



По словам Владимира Гройсмана, Грузия является братской страной и стратегическим партнером для Украины. "Грузия - братская страна для Украины и действительно стратегический партнер. Нам также важно наметить двустороннее сотрудничество и планы. Без преувеличения хочу поблагодарить вас за поддержку Украины на международной арене", - отметил глава украинского правительства.



В свою очередь Георгий Квирикашвили поблагодарил правительство Украины за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.



Напомним, что 17 марта, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, по состоянию здоровья был вынужден отложить свой визит в Грузию.















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