Грузия надеется на скорейший безвиз для Украины

27.03.2017 19:40 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил надежду, что украинские граждане в скором времени смогут путешествовать в Европейский Союз без виз.



"Одним из недавних достижений, которое с завтрашнего дня вступит в силу является безвизовый режим, который одобрил ЕС для граждан Грузии. Надеемся, что этот факт поможет упростить отношения и расширить возможности для бизнеса между Грузией и ЕС. Мы надеемся, что в скором будущем аналогичная возможность будет открыта для дружеской, братской страны для нас - Украины", - сказал Квирикашвили в ходе бизнес форума ГУАМ, передает Интерфакс-Украина.



Также он рассказал, что грузинское правительство проводит большое количество реформ, в частности, улучшение бизнес среды государства, налогового законодательства, повышение транспарентности и инклюзивности в управлении, реформирование в сфере инфраструктуры и реформа высшего образования.



Напомним, 1 марта в Брюсселе состоялась церемония подписания соглашения о введении безвизового режима между странами Евросоюза и Грузией.















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