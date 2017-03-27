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Украина и Грузия проведут межправкомиссию в апреле


27.03.2017   21:20
Украина и Грузия проведут межправкомиссию в апреле, возглавят ее Каха Каладзе и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили сегодня в Киеве.

«Позитивным шагом будет проведение межправительственной комиссии 12-13 апреля», - сказал Гройсман.

По его словам, с украинской строны ее возглавит вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщил премьер Грузии, с их стороны комиссию возглавит вице-премьер - министр энергетики Каха Каладзе.






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