Украина и Грузия проведут межправкомиссию в апреле

27.03.2017 21:20 Украина и Грузия проведут межправкомиссию в апреле, возглавят ее Каха Каладзе и Иванна Климпуш-Цинцадзе.



Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили сегодня в Киеве.



«Позитивным шагом будет проведение межправительственной комиссии 12-13 апреля», - сказал Гройсман.



По его словам, с украинской строны ее возглавит вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе.



Как сообщил премьер Грузии, с их стороны комиссию возглавит вице-премьер - министр энергетики Каха Каладзе.















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