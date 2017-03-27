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Генсек ГУАМ: Вооруженные конфликты в Грузии, Украине, Азербайджан и Молдове навязаны извне


27.03.2017   21:48
Объединение усилий дружественных государств перед вызовами и угрозами нарушения территориальной целостности и суверенитета через внешнюю агрессию имеет важное значение, и это особенно ощущают страны-участницы Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе переговоров с главами правительств Грузии, Азербайджана и Молдовы.

Переговоры состоялись в рамках работы саммита ГУАМ, который проходит в Киеве по инициативе премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"Исторически мы с вами знаем не понаслышке о проблемах, которые есть в наших государствах (относительно нарушений суверенитета и территориальной целостности государств). Поэтому объединение наших усилий в этом направлении, безусловно, имеет важное значение", - подчеркнул премьер- министр Украины.

Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев отметил внешний характер природы этих конфликтов.
"Навязанные извне вооруженные конфликты на территории наших стран, в результате которых грубо попраны нормы, принципы международного права, нарушены территориальные целостности, суверенитеты наших стран, продолжают представлять серьезную угрозу международному миру, безопасности и стабильности. Конфликты на пространстве ГУАМ являются серьезным препятствием для устойчивого развития наших стран, региона в целом", - подчеркнул Алтай Эфендиев.

В свою очередь премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подчеркнул, что нерешенные конфликты в регионе ГУАМ мешают политическому, экономическому и социальному развитию государств.
В этом контексте главы правительств Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы подчеркнули необходимость большей активизации совместного взаимодействия в противодействии внешним угрозам и мобилизации международной поддержки.

"Мы должны проявлять твердую солидарность в наших усилиях, направленных на урегулирование сепаратистских конфликтов, с которыми сталкиваются наши страны. Основополагающим при этом условием должно быть соблюдение суверенитета, территориальной целостности и нерушимых международно признанных границ наших государств", - подчеркнул премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.






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