C сегодняшнего дня для граждан Грузии начал действовать безвизовый режим с ЕС

28.03.2017 10:52



Безвизовый режим



Страны-члены: Бельгия, Германия, Дания, Испания, Эстония, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Греция, Франция, Словения, Словакия, Венгрия, Финляндия, Швеция, Чехия.



Страны не члены: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.



Страны-кандидаты: Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия. Исключением являются 2 страны ЕС: Великобритания и Ирландия, с ними у Грузии сохранится визовый режим.



Переговоры между Грузией и ЕС по вопросу визовой либерализации начались 4 июня 2012 года, а 25 февраля 2013 года руководству Грузии был предоставлен план действий по либерализации визового режима. Этот план содержал в себе требования, которые должна была выполнить Грузия для получения безвизового режима.



В декабре 2015 года Еврокомиссия положительно оценила исполнение Грузией обязательств, взятых в рамках плана действий по визовой либерализации, и опубликовала положительную рекомендацию. После этого вопрос о предоставлении Грузии безвизового режима положительно решили Европарламент и Совет ЕС.



С сегодняшнего дня для граждан Грузии начал действовать безвизовый режим в Шенгенской зоне. Грузинские граждане смогут находиться в странах Шенгенской зоне без виз максимум до 90 дней в течение 180 дней.Безвизовый режим предполагает свободное передвижение по территории Шенгенской зоны, охватывающей 22 страны Евросоюза (ЕС), 4 страны не являющихся членами ЕС и 4 страны-кандидата на вступление в Шенгенскую зону.Страны-члены: Бельгия, Германия, Дания, Испания, Эстония, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Греция, Франция, Словения, Словакия, Венгрия, Финляндия, Швеция, Чехия.Страны не члены: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.Страны-кандидаты: Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия. Исключением являются 2 страны ЕС: Великобритания и Ирландия, с ними у Грузии сохранится визовый режим.Переговоры между Грузией и ЕС по вопросу визовой либерализации начались 4 июня 2012 года, а 25 февраля 2013 года руководству Грузии был предоставлен план действий по либерализации визового режима. Этот план содержал в себе требования, которые должна была выполнить Грузия для получения безвизового режима.В декабре 2015 года Еврокомиссия положительно оценила исполнение Грузией обязательств, взятых в рамках плана действий по визовой либерализации, и опубликовала положительную рекомендацию. После этого вопрос о предоставлении Грузии безвизового режима положительно решили Европарламент и Совет ЕС.











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