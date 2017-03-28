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Йоханнес Хан: Искренне поздравляю Грузию, наслаждайтесь Европой


28.03.2017   11:57
Искренне поздравляю Грузию и ее граждан с задействованием безвизового передвижения, которое вступило в силу сегодня. Наслаждайтесь Европой – написал на личной странице "Твиттер" Еврокомиссар по вопросам европейской соседской политики и переговоров о членстве Йоханнес Хан.

С 28 марта заработал режим безвизового передвижения для граждан Грузии в Шенгенской зоне.

Граждане Грузии, у которых есть биометрические паспорта, смогут пользоваться безвизовым передвижением в странах Шенгенской зоны максимальных 90 дней в течение 180 дней.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенген, которая охватывает 22 страны-члена, 4 страны-нечлена, и 4 страны-кандидата Евросоюза.







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