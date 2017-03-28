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Путь в Европу проходит через уважение закона - глава МВД Грузии
28.03.2017 11:59
Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили еще раз призвал граждан соблюдать требования закона при посещении европейских стран по безвизовому соглашению.
По его словам, в соответствии с заданием премьер-министра разработана специальная программа, чтобы все граждане Грузии, которые нарушат условия, предусмотренные безвизовым режимом, быстро и эффективно были выявлены, и оперативно передавать информацию европейским коллегам.
"Отмечу здесь же, что в течение последних шести лет в Грузию из стран Евросоюза поступило 700 300 заявлений о реадмиссии, и 95% из них были удовлетворены, что свидетельствует о тесном сотрудничестве с правоохранительными органами стран Евросоюза, как на уровне двухсторонних договоров, так и атташе.
С точки зрения международного полицейского сотрудничества с европейскими партнерами также важно историческое соглашение между Министерством внутренних дел и Европолом, которое будет подписано 4 апреля. Это означает, что мы становимся частью Евросоюза в правоохранительной сфере, что является важным шагом вперед на пути евроинтеграции Грузии. Еще раз поздравляю всех вас, и хочу, чтобы все помнили, что путь в Европу проходит на уважении закона"- заявил Георгий Мгебришвили.
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