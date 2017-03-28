Порошенко поздравил граждан Грузии с отменой европейских виз

28.03.2017 12:14 С сегодняшнего дня граждане Грузии могут находиться на территории Шенгенской зоны без визы при наличии биометрического паспорта. Срок пребывания не может превышать 90 дней в течение 180 дней, сообщает «ФедералПресс».



Премьер-министр Георгий Квирикашвили во время визита в Киев назвал отмену виз крупным достижением. «Мы надеемся, что это поможет упростить контакты между людьми и расширит возможности для бизнеса», – сказал он, выразив надежду, что такого решения добьется и Украина.



Ее президент Петр Порошенко и премьер Молдавии Павел Филип уже поздравили Грузию с отменой виз.



Министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе объявил безвизовый режим «одним из ощутимых преимуществ от ассоциации с ЕС». Он утверждает, что большинство грузин «имеют правильное представление об истинных европейских ценностях» и осознают выгоды от более тесных отношений с Европой. По словам Джанелидзе, теперь Грузия будет добиваться вступления в Евросоюз.















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