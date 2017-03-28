Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Порошенко поздравил граждан Грузии с отменой европейских виз


28.03.2017   12:14
С сегодняшнего дня граждане Грузии могут находиться на территории Шенгенской зоны без визы при наличии биометрического паспорта. Срок пребывания не может превышать 90 дней в течение 180 дней, сообщает «ФедералПресс».

Премьер-министр Георгий Квирикашвили во время визита в Киев назвал отмену виз крупным достижением. «Мы надеемся, что это поможет упростить контакты между людьми и расширит возможности для бизнеса», – сказал он, выразив надежду, что такого решения добьется и Украина.

Ее президент Петр Порошенко и премьер Молдавии Павел Филип уже поздравили Грузию с отменой виз.

Министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе объявил безвизовый режим «одним из ощутимых преимуществ от ассоциации с ЕС». Он утверждает, что большинство грузин «имеют правильное представление об истинных европейских ценностях» и осознают выгоды от более тесных отношений с Европой. По словам Джанелидзе, теперь Грузия будет добиваться вступления в Евросоюз.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Грузии в Европу уже вылетело порядка 800 человек
В Грузии растет спрос на поездки в Европу
С сентября 2017 года в Грузии будут запрещены полиэтиленовые пакеты
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Нет никакой приманки в пользовании безвизовым режимом жителями оккупированных территорий - президент
Президиум Балтийской ассамблеи сделал заявление о нелегитимности процессов в Абхазии и Цхинвальском регионе
Прошедшие в Абхазии выборы нелегитимных Тамар Хулордава
Украина осудила «выборы» в Абхазии и референдум в Цхинвальском регионе Грузии
Секретарь Совбеза Грузии: Россия занимается милитаризацией Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президенты Грузии и Латвии провели переговоры в Тбилиси
"Горячая линия" МИД Грузии работает в чрезвычайном режиме
Азербайджан заинтересован в продлении соглашения по сокращению добычи нефти
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна