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Даля Грибаускайте поздравила Грузию с задействаванием безвизового режима ЕС


28.03.2017   12:41
Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила население Грузии с вступлением в силу безвизового режима ЕС. Глава литовского государства записала специальное обращение к жителям Грузии, в котором завершающую фразу: «Мы гордимся вашим успехом» произнесла на грузинском языке.

«Дорогие друзья, сегодня особенный день. Граждане Грузии начинают путешествовать в ЕС по безвизовому режиму. С этого момента, наши страны стали еще ближе. Все это результат усилий грузинского народа. Ваша приверженность к свободе и демократии является образцовой для всего региона. Литва ваш верный друг и всегда будет поддерживать Грузию. Мы гордимся вашим успехом», — заявила Даля Грибаускайте.






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