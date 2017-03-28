В Авлабарской резиденции проходит встреча президентов Латвии и Грузии

28.03.2017 13:44 В Авлабарской резиденции прошла официальная церемония встречи президента Латвии Раймонда Вейониса.



Кроме президента Грузии Георгия Маргвелашвили, на мероприятии присутствовали министр ВД Георгий Мгебришвили, первый заместитель министра иностранных дел Давид Залкалиани, глава администрации президента Георгий Абашишвили, советники президента и представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.



В эти минуты проходит встреча президента Грузии и его латвийского коллеги с глазу на глаз, а затем она продолжится в расширенном формате.



По завершению встречи запланирована совместная пресс-конференция президентов и подписание совместных документов.



Президент Латвии прибыл в Грузию накануне.















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