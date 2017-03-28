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Первых безвизовых пассажиров в Европе встречали консулы Грузии


28.03.2017   13:55
Первых безвизовых пассажиров в европейском пространстве приняли в Варшаве, Будапеште, Салониках, и Ларнаке. Во всех четырех странах руководители консульских ведомств Грузии по личной инициативе министра встретили на местах первых грузинских пассажиров. По пояснению исполняющего обязанностей консула в Венгрии Беки Макаридзе, венгерские пограничники отличались особой доброжелательностью к гражданам Грузии.

"Первый рейс из Кутаиси в Будапешт был выполнен в 06:35 часов. Я лично встретил грузинских пассажиров у погранично-пропускного пункта, где у меня была возможность проследить за этим процессом. Я поздравил каждого из них с этим историческим днем, который давно ждала вся Грузия. Примечательно, что венгерские пограничники отличались особой доброжелательностью к гражданам Грузии"- заявил Бека Макаридзе.

По словам исполняющего обязанностей консула Грузии в Польше Кетеван Эсиашвили, во время пересечения границы ни у одного гражданина Грузии никакая проблема не создалась.

"Я лично встретила в аэропорту граждан Грузии, прилетевших в Польшу, и пообщалась с ними. Все они без препятствий преодолели границу. Следует отметить, что польские пограничники отличались доброжелательностью к грузинским пассажирам. Вечером мы ждем второй поток пассажиров, которые вылетят прямым рейсом из Кутаиси"- заявила Кетеван Эсиашвили.







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