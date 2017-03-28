Это наше политическое, экономическое, культурное и духовное возвращение в Европу - Квирикашвили

28.03.2017 14:36 Глава правительства Грузии Квирикашвили выступил на конференции «Грузия от Европы до Европы», которая состоялась в Афинском национальном универститете имени Каподистрии.



Премьер-министр Грузии сегодня посещает Афины и Брюссель с символическим визитом в связи со вступлением в силу безвизового сообщения со странами Евросоюза.



«Для Грузии вратами Шенгенской зоны является Греция. Первая символическая безвизовая поездка в Афины — это шаг возвращения Грузии в Европу, наше политическое, экономическое, культурное и духовное возвращение… Мы попадаем в европейские границы и стараемся создать государство, которое тесно связано с социальными партнерами, уважает систему баланса и контроля, имеет сильную демократию и создает экономические возможности. Грузию и Грецию объединяют врата в Европу», — сказал Квирикашвили .



По словам премьера, у Греции и Грузии есть общая история и цивилизация.



«Начиная с эпических произведений Гомера и заканчивая Византийской империей, на протяжении тысячелетий, мы были частью огромной цивилизации. Наше прошлое взаимосвязано. Мы жили вместе как народы, культуры и нации. Именно поэтому мы возвращаемся в Европу из той страны, которую считаем семьей», — отметил Георгий Квирикашвили.



Глава правительства оценил важное значение грузино-греческого стратегического партнерства и назвал новые, приоритетные направления двустороннего сотрудничества: транспортировка и логистика, туризм и гостиничный сектор, сельское хозяйство, пища и гастрономия, строительство и энергетика.



«От Каспийского моря до Адриатики у нас есть видимые возможности объединения. Мы являемся обязательным проводником для проникновения каспийских ресурсов в Европу. А Греция — региональный дистрибьютор газа в юго-восточной Европе. Греция является и проводником Китая. В Европе, Африке, Балканских странах, Средней Азии и за ее пределами создаются новые логистические центры», — сказал премьер.















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