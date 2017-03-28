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В Афинах прошла встреча премьер-министров Грузии и Греции
28.03.2017 14:41
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел сегодня в Афинах встречу со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом и поздравил его с днем независимости Греции.
В свою очередь, Ципрас поздравил Квирикашвили с установлением безвизового режима со странами ЕС и подчеркнул прогресс, достигнутый Грузией на пути евроинтеграции.
С 28 марта жители Грузии могут без виз посещать страны Шенгенской зоны с краткосрочными туристическими, деловыми и гостевыми визитами сроком до 90 дней из 180.
«Я рад, что в этот важнейший для Грузии день вас принимает Греция. Я поздравляю вас с визовой либерализацией! Я уверен, что Грузия максимально использует возможности, предоставляемые визовой либерализацией», - сказал премьер-министр Греции Алексис Ципрас.
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