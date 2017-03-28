На встрече с делегацией Совета Европы оппозиция обсудит свободу СМИ и дело «Рустави 2»

28.03.2017 14:48 На встрече с делегацией Совета Европы оппозиция заострит внимание на свободу средств массовой информации и дело "Рустави 2". Разговор пойдет о законе т.н. прослушиваний, ограничении полномочий президента, и правиле его выбора:



"Мы поставим вопросы, связанные со свободой СМИ, и вообще, нарушением прав человека. И, разумеется, одним из них будет обсуждение закона о т.н. прослушиваниях, который никому, кроме власти, не нравится в стране"- заявил председатель фракции "Национальное движение" Роман Гоциридзе.



Оппозиция считает важным, чтобы у президента по конституционным поправкам не осталась всего лишь символическая роль в стране:



"Важно сохранить институт выборности президента, и в то же время оздоровить избирательное законодательство, поскольку невозможно, чтобы в условиях 48% поддержки представители власти перераспределили 83% мандатов"- заявил председатель фракции "Европейская Грузия" Отар Кахидзе.



Парламентское большинство готово ознакомиться с рекомендациями делегации Совета Европы. Правящая команда делает акцент на проведенные реформы.



"Все наши действия направлены на реформы, на интеграцию с европейскими структурами и нашими европейскими друзьями. Развитые в последние дни события и то, что либерализация виз уже является открытой дверью в Европу, еще раз подтверждают, что мы успешно проводим реформы, анонсированные "Грузинской мечтой"- заявил Мамука Мдинарадзе.

















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