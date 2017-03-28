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КС признал незаконным конфиденциальность экспертов, оценивающих конкурс на научные гранты
28.03.2017 15:10
Конституционный суд удовлетворил иск гражданина Георгия Кравеишвили против правительства Грузии. Коллегия признала неконституционной конфиденциальность экспертов, оценивающих проекты, представленные в конкурсе государственно-научных грантов. По решению суда, исходя из публичности конкурсов на гранты, должно быть открытым и то, кто оценивающие эксперты.
По заявлению правового советника Конституционного суда Георгия Ломтадзе, Конституционный суд не увидел того легитимного интереса, который бы оправдал конфиденциальное хранение этой информации в государственном учреждении.
"Конституционный суд посчитал, что в демократическом обществе существует значительный легитимный интерес открытости информации, хранящейся в государственных учреждениях. Конституционный суд не усмотрел в этом деле легитимного интереса, который бы оправдал конфиденциальную сохранность этой информации в государственном учреждении, соответственно, Конституционный суд посчитал неконституционной спорную регуляцию"- заявил Георгий Ломтадзе.
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