Отмена визового режима является импульсом для дальнейших реформ - Квирикашвили

28.03.2017 15:12 Премьер-министр Грузии считает символическим визит в Грецию в день отмены безвизового режима со странами ЕС. Об этом Георгий Квирикашвили заявил на совместной пресс-конференции с греческим коллегой Алексисом Ципрасом.



По его словам, символичным можно назвать и то, что Грузия подписала соглашение об ассоциировании с ЕС именно в тот период, когда страной-председателем Европейского Совета стала Греция.



«Сегодняшний визит имеет еще одно символические значение. Со мной вместе в Афины приехали наши, грузинские студенты, наше будущее поколение. Отмена безвизового режима принесет благосостояние им, и всем гражданам Грузии в том числе, и нашим соотечественникам, проживающим на оккупированных территориях», -сказал премьер.



Георгий Квирикашвили выразил уверенность в том, что молодое поколение будет «достойно продолжать строительство и возрождение страны» и достигнет окончательной цели- вступления Грузии в Евросоюз.



По словам премьера, отмена визового режима является импульсом для дальнейших реформ и позитивных изменений в стране.



Кроме этого, Георгий Квирикашвили поздравил греческий народ с Днем независимости Греции. По его словам, в этом году также отмечается 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Грецией.



Глава правительства Грузии рассказал и о том, что на встрече с греческим коллегой была подчеркнута необходимость сохранения политического диалога высокого уровня и углубления двусторонних взаимоотношений.



Со своей стороны премьер –министр Греции Алексис Ципрас еще раз поздравил грузинский народ с отменой безвизового режима и высказал надежду на углубление грузино-греческих взаимоотношений.



«Добро пожаловать в Грецию! Премьер-министр Грузии стал первым гражданином Грузии, посетившим Грецию после завершения процесса визовой либерализации. Он символически выбрал Грецию, что для нас является большой честью»!, - сказал Алексис Ципрас.















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