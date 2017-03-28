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Латвия осуждает действия, нацеленные на подрыв территориальной целостности Грузии


28.03.2017   15:41
Латвия осуждает действия, цель которых – подорвать территориальную целостность Грузии, - об этом заявил находящийся с визитом в Грузии президент Латвии Раймонд Вейонис на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили.

По его словам, Латвия также осуждает т.н. парламентские выборы и «референдум» в сепаратистских регионах.

«Латвия считает эти действия незаконными и никогда не признает их. Они никогда не будут признаны международным содружеством. Я думаю, очень важно уважать территориальную целостность любой страны, чтобы она была свободна от любого типа иностранной армии, особенно, когда речь идет о соседних странах», - заявил президент Латвии.






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