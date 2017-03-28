«Уверен, что безвизовые поездки еще больше сблизят Грузию с Европой» - президент Латвии

28.03.2017 16:09 В Авлабарской резиденции президента Грузии состоялась церемония встречи президента Латвии.



Раймонд Вейонис вместе с супругой Иветой Вейоне прибыл в Тбилиси накануне вечером. Это первый визит Вейониса в Грузию в ранге президента. Ему придается важное значение на фоне предоставления гражданам Грузии возможности осуществления безвизовых поездок в страны Евросоюза.



Сегодня в резиденции прошла встреча Вейониса и Маргвелашвили с глазу на глаз, а также переговоры грузинской и латвийской делегаций.



Как сообщают в администрации главы Грузинского государства на встрече, президент Грузии рассказал латвийскому коллеге о сложной ситуации на оккупированных территориях страны и фактах нарушения прав человека.



Стороны также обсудили вопрос представления интересов Грузии на предстоящем в мае саммите НАТО в Брюсселе, куда приглашены только члены военно-политического блока.



Кроме этого, стороны отметили необходимость развития торогово-экономических отношений между двумя странами и расширения сотрудничества в сфере образования.



Грузинская сторона акцентировала внимание на значение развития Евразийского транспортного коридора «Шелковый путь» и трансрегионального сотрудничества. Главы государств обсудили и вопрос усиления экономических союзов Черного и Балтийского моря.



Разговор коснулся и сотрудничества в сфере безопасности.



После завершения встречи президенты провели совместную пресс-конференцию.



«Символично, что визит президента Латвии в Грузию совпал с днем задействования безвизового режима с Евросоюзом. Латвия внесла большой вклад в процесс принятия этого решения.



Наши страны являются стратегическими партнерами и мы на каждом шагу ощущаем вашу твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, европейской и евроатлантической интеграции, развития и усиления грузинской государственности», — сказал Георгий Маргвелашвили на пресс-конференции.



Президент Латвии начал свое выступление с шутки о том, что он привез в Грузию ветреную погоду.



«В первую очередь, извините, что я привез с собой такую ветреную погоду в Грузию, потому что моя фамилия на латвийском — Вейонис, это что-то про ветер. Вот и погода пришла вместе со мной и моей женой», — сказал президент Латвии.



Глава Латвийского государства поздравил Грузию с получением безвизового режима. «Уверен, что безвизовые поездки еще больше сблизят Грузию с Европой», — сказал он.



Кроме этого, Вейонис выразил надежду на прогресс в развитии сотрудничества Грузия-НАТО.



«Важное значение имеет продолжение прогресса в рамках пакета сотрудничества Грузии с НАТО. Это еще больше увеличит оборонные возможности Грузии и лучше обеспечит вашу безопасность, также как и усилит совместимость с вооруженными силами стран-членов НАТО. Это также поможет Грузии подготовиться для членства в альянсе. Я также хочу сказать, что Латвия осуждает действия, цель которых подорвать территориальную целостность Грузии», — сказал президент Латвии.















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