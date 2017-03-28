Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Словакия приветствует задействование безвизового режима для Грузии


28.03.2017   17:44
Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики выступило с приветственным заявлением по случаю вступления в силу постановления по либерализации визового режима между Грузией и Евросоюзом.

«Это огромное достижение и начало нового этапа в отношениях между Евросоюзом и Грузией. Усилия Грузии в области реформ и политики получили достойную оценку. Безвизовое передвижение в страны Шенгенской зоны, будет основой для укрепления предпринимательской деятельности, а также формирования социальных и культурных связей между государствами-членами Европейского Союза и Грузии», — говорится в заявлении.

Этот успех МИД Словакии, назвал достойным примером для других стран региона Восточной Европы. В Братиславе назвали достижение Грузии, итогом последовательной политической работы и эффективного осуществления реформ. Которые принесли стране ощутимые результаты.

"СОВА"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Грузии в Европу уже вылетело порядка 800 человек
В Грузии растет спрос на поездки в Европу
С сентября 2017 года в Грузии будут запрещены полиэтиленовые пакеты
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Нет никакой приманки в пользовании безвизовым режимом жителями оккупированных территорий - президент
Президиум Балтийской ассамблеи сделал заявление о нелегитимности процессов в Абхазии и Цхинвальском регионе
Прошедшие в Абхазии выборы нелегитимных Тамар Хулордава
Украина осудила «выборы» в Абхазии и референдум в Цхинвальском регионе Грузии
Секретарь Совбеза Грузии: Россия занимается милитаризацией Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президенты Грузии и Латвии провели переговоры в Тбилиси
"Горячая линия" МИД Грузии работает в чрезвычайном режиме
Азербайджан заинтересован в продлении соглашения по сокращению добычи нефти
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна