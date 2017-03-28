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Словакия приветствует задействование безвизового режима для Грузии
28.03.2017 17:44
Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики выступило с приветственным заявлением по случаю вступления в силу постановления по либерализации визового режима между Грузией и Евросоюзом.
«Это огромное достижение и начало нового этапа в отношениях между Евросоюзом и Грузией. Усилия Грузии в области реформ и политики получили достойную оценку. Безвизовое передвижение в страны Шенгенской зоны, будет основой для укрепления предпринимательской деятельности, а также формирования социальных и культурных связей между государствами-членами Европейского Союза и Грузии», — говорится в заявлении.
Этот успех МИД Словакии, назвал достойным примером для других стран региона Восточной Европы. В Братиславе назвали достижение Грузии, итогом последовательной политической работы и эффективного осуществления реформ. Которые принесли стране ощутимые результаты.
"СОВА"
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