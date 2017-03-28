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Саакашвили будет вести ток-шоу на украинском канале


28.03.2017   18:55
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, ныне лидер украинской оппозиционной партии, будет вести ток-шоу на украинском канале. Как заявляет экс-президент, он будет ведущим ток-шоу «Другая Украина» на украинском телеканале Zik.

«Мы записали на телеканале Zik первую программу «Другой Украины», и она вышла очень острой. Каждую неделю в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, какой ее не показывает больше ни один канал», - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал фото из студии программы. На фото Саакашвили стоит около собачьей будки. Такая декорация может быть связана с заявлением президента Украины Петра Порошенко, отметившего во время визита в Харьков, что люди, которые « даже собачьей будки в жизни не построили, призывают к дестабилизации в стране».






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