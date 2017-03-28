НПО: в горсовете Тбилиси 13 декларированных миллионеров

28.03.2017 19:49 Из 50 депутатов в сакребуло (горсовет) Тбилиси 13 являются миллионерами, свидетельствуют результаты исследования НПО "Центр мониторинга — медиатор".



Исследование было проведено на основании имущественной декларации.



В первую тройку попали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". На первом месте Тамар Талиашвили. Ее имущество оценивается в 3,4 миллиона лари (порядка 1,3 миллиона долларов).



На втором Илия Джишкариани – 3,3 миллиона лари (порядка 1,3 миллиона долларов), на третьем Владимир Дзнеладзе — 2,9 миллиона лари (порядка 1,1 миллиона долларов).



На четвертом месте оказался председатель фракции "Столица", депутат от партии экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе "Демократическое движение" Заза Векуа. У него 2,5 миллиона лари (порядка 1 миллиона долларов). В пятерку также вошел депутат от большинства Автандил Давитидзе — 2,3 миллиона лари (порядка 935 тысяч долларов).



Самым "бедным" среди миллионеров оказался депутат от "Грузинской мечты" Георгий Ткемаладзе – 946,4 тысячи лари (порядка 383 тысяч долларов).



"Мы изучили 50 депутатов сакребуло. Оказалось, что из них 21 не заполнили имущественную декларацию. А 13 из 29 оказались миллионерами… Депутаты пытаются скрыть свое имущество и нелегальные доходы", — сказала представительница НПО "Центр мониторинга — медиатор" Нино Курашвили.



Среди 21 депутатов, которые не заполнили декларацию 12 — это представители партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", по 2 депутата от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и партии "Движение за свободу — Европейская Грузия".



Декларацию также не заполнили два депутата от партии экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе "Демократическое движение", один депутат от оппозиционной партии "Альянс патриотов", и независимые депутаты Алеко Элисашвили и Давид Маджавидзе.



"Спутник-Грузия"











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