Государственный министр по делам примирения отправилась официальным визитом в Берлин

28.03.2017 20:16 Государственный министр по делам примирения и гражданского равенства Грузии 28-31 марта проведет официальные встречи в Берлине.



В рамках рабочего визита запланированы встречи с официальными лицами в Министерстве иностранных дел Федеративной Республики Германии, Совете внешних отношений Германии (DGAP), аппарате федерального канцлера, а также в доме депутатов.



28-29 марта состоится встреча государственного министра Кетеван Цихелашвили и чрезвычайного и полномочного посла Грузии в ФРГ Ладо Чантурия с Андреасом Пешке, послом чрезвычайных поручений Министерства иностранных дел Германии по вопросам Восточной Европы, Кавказа, и Центральной Азии. А также с Йоахимом Бертеле, заместителем советника Федерального канцлера в сфере внешней политики, а позже с Бетиной Каденбах, послом чрезвычайных поручений по вопросам политики безопасности Министерства иностранных дел Германии.



"У нас намечены весьма интересные встречи в разных официальных ведомствах Федеративной Республики Германии: в Министерстве иностранных дел, аппарате канцлера, Бундестаге, а также в разных фондах. В урегулировании конфликтов решающее значение придается усилиям наших международных партнеров, в этом контексте весьма важна включенность Федеративной Республики Германии, соответственно, моя цель, ознакомить иностранных партнеров с приоритетами и направлениями миротворческой политики правительства Грузии, а также проинформировать их о положении на оккупированных территориях"- заявила Кетеван Цихелашвили до начала визита.



В конце рабочего визита состоятся встречи с депутатами Бундестага, представителями правительства Германии, и международных фондов.

















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