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Жан-Клод Юнкер: Сегодня день начала истории большого успеха Грузии
28.03.2017 20:51
Сегодня начало истории большого успеха Грузии - заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии.
По его же заявлению, он может приветствовать не только хорошего друга Георгия Квирикашвили, но и его соотечественников.
"Я сегодня могу приветствовать не только моего хорошего друга Георгия, но и его соотечественников. Это стало возможно благодаря работе, проведенной правительством Грузии, и грузинским народом"- заявил Жан-Клод Юнкер.
По его же словам, это достижение является заслугой Грузии, ее правительства, и грузинского народа.
"В 2012 году мы встали на этот путь. У нас был жесткий план действия. Мы поддерживали Грузию на каждом этапе этого пути. Но, несмотря на это, это достижение является заслугой Грузии, ее правительства, и грузинского народа, которые выполнили большую работу. Сегодня начало истории большого успеха Грузии"- отметил президент Евросоюза.
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