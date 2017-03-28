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Из Израиля будут депортированы еще 13 граждан Грузии
28.03.2017 21:16
Из Израиля в Грузию сегодня будут депортированы еще 13 граждан Грузии. Как сообщили «IPN» в Министерстве иностранных дел, с гражданами Грузии уже встретился и побеседовал консул Грузии в Израиле Александр Джишкариани.
По информации ведомства, граждане Грузии находятся в нормальных условиях, у них есть пища и питьевая вода. Они будут депортированы позднее сегодня.
Сегодня к телекомпании «Имеди» обратилась гражданка Грузии Мака Зурабашвили, написавшая, что они прибыли в Израиль 27 марта в 9:30.
«Мы приехали для паломничества и все мы, грузины, которые были в самолете, находимся в какой-то комнате, в какую и собак не загонишь. Невыносимое положение, среди нас есть маленькие дети. Может, о нас позаботятся и помогут разобраться, до каких пор мы должны тут быть или почему нас не пускают в паломничество на Святую землю», - пишет Мака Зурабашвили.
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