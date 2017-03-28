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Безвизовый режим усиливает европейские амбиции Грузии
28.03.2017 23:01
«Наша амбиция в том, чтобы Грузия стала полноправным членом Евросоюза», - заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на брифинге 27 марта, за день до начала действия безвизового режима с ЕС.
«Для этого политического решения нам нужно, чтобы страна максимально подготовилась с практической точки зрения – внедрила стандарты ЕС и максимально сблизилась с Евросоюзом», - сказал министр.
«Это возможно только путем реализации комплексного и всеобъемлющего видения и плана действий», - заявил Джанелидзе и добавил, что у правительства есть план и «не пожалеет усилий» для его реализации.
Министр иностранных дел разъяснил, что план правительства опирается на шести основных сферах:
- Успешная реализация институциональных и законодательных норм, взятых по Соглашению об ассоциации;
- Максимальная интеграция со специализированными агентствами Евросоюза;
- Повышение эффективности участия Грузии в действующих программах Ес
- Переход из стадии переговоров со структурами ЕС на стадию сотрудничества, что подразумевает регулярный диалог структур Грузии с соответствующими структурами Евросоюза по вопросам разработки и реализации секторальной политики;
- Углубленный диалог в сфере обороны и безопасности;
- Наряду с политической, законодательной и институциональной интеграцией должна произойти физическая интеграция с внутреннм рынком Евросоюза, что подразумевает транспортную, энергетическую и коммуникационную интеграцию.
«Развивающееся сотрудничество между ЕС и Грузией свидетельствует, что интересы ЕС и Грузии синхронизированы и основываются на общих ценностях, что является основой для того, чтобы Грузия стала полноценным членом ЕС», - добавил Джанелидзе.
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