Безвизовый режим усиливает европейские амбиции Грузии

28.03.2017 23:01 «Наша амбиция в том, чтобы Грузия стала полноправным членом Евросоюза», - заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на брифинге 27 марта, за день до начала действия безвизового режима с ЕС.



«Для этого политического решения нам нужно, чтобы страна максимально подготовилась с практической точки зрения – внедрила стандарты ЕС и максимально сблизилась с Евросоюзом», - сказал министр.



«Это возможно только путем реализации комплексного и всеобъемлющего видения и плана действий», - заявил Джанелидзе и добавил, что у правительства есть план и «не пожалеет усилий» для его реализации.



Министр иностранных дел разъяснил, что план правительства опирается на шести основных сферах:



- Успешная реализация институциональных и законодательных норм, взятых по Соглашению об ассоциации;

- Максимальная интеграция со специализированными агентствами Евросоюза;

- Повышение эффективности участия Грузии в действующих программах Ес

- Переход из стадии переговоров со структурами ЕС на стадию сотрудничества, что подразумевает регулярный диалог структур Грузии с соответствующими структурами Евросоюза по вопросам разработки и реализации секторальной политики;

- Углубленный диалог в сфере обороны и безопасности;

- Наряду с политической, законодательной и институциональной интеграцией должна произойти физическая интеграция с внутреннм рынком Евросоюза, что подразумевает транспортную, энергетическую и коммуникационную интеграцию.



«Развивающееся сотрудничество между ЕС и Грузией свидетельствует, что интересы ЕС и Грузии синхронизированы и основываются на общих ценностях, что является основой для того, чтобы Грузия стала полноценным членом ЕС», - добавил Джанелидзе.



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