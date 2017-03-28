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Главы парламентов Украины, Польши и Литвы призвали ЕС бороться с пропагандой РФ
28.03.2017 23:54
Межпарламентская ассамблея глав парламентов Украины, Польши, Литвы призвала учреждения и государства-члены Европейского Союза увеличить поддержку мер по противодействию дезинформационным и пропагандистским акциям.
Об этом говорится в заявлении по итогам VIII сессии, сообщает УНИАН.
Так, в итоговом документе VIII сессии, который подписали председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий, председатель Сейма Литовской Республики Викторас Пранцкетис и маршалок Сената Республики Польша Станислав Карчевский, выражена озабоченность по поводу оккупации Крыма, которая продолжается уже более трех лет, и в связи с намерением Российской Федерации продолжать эскалацию начатого ею вооруженного конфликта на востоке Украины.
"Положения минских договоренностей в части безопасности не реализуются российской стороной, Российская Федерация по-прежнему совершает действия, которые приводят к обострению ситуации на Донбассе, что делает невозможным достижение прогресса в мирном урегулировании", – говорится в документе.
В заявлении содержится призыв рассмотреть в парламентах государств-членов Европейского Союза вопросы двусторонней помощи Украине со стороны каждого государства.
Кроме того, говорится о том, что межпарламентская ассамблея поддерживает международные инициативы вроде Плана Маршалла, которые обеспечили бы возможность большей инвестиционной помощи экономике Украины, сочетая эту помощь с продвижением украинских реформ.
"Межпарламентская ассамблея призывает как можно скорее полностью внедрить Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной, а также закончить процедуру отмены визового режима для граждан Украины", – говорится в сообщении.
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