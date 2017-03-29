В Грузии арестован бывший замминистра топлива и энергетики Украины Игорь Кирюшин

29.03.2017 11:04 В Грузии в субботу, 25 марта, был задержан бывший заместитель министра топлива и энергетики Украины Игорь Кирюшин, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во вторник ночью в своем фейсбуке.



"ГСУ ГПУ (Главным следственным управлением Генпрокуратуры - ИФ) осуществляется досудебное расследование уголовного производства в отношении зам министра ТЭК времен Януковича - господина Кирюшина по подозрению в соучастии в завладении преступной организацией под руководством Януковича В.Ф. имуществом, принадлежащим ОАО "Укрнафта" и ПАО "Укргазвыдобування", на общую сумму более 2 млрд грн", - говорится в сообщении.



Луценко отметил, что органы правосудия Грузии приняли решение о временном аресте Кирюшина на 90 суток для принятия решения об экстрадиции в Украину, сообщает «Интерфакс».















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