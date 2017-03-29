Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии арестован бывший замминистра топлива и энергетики Украины Игорь Кирюшин


29.03.2017   11:04
В Грузии в субботу, 25 марта, был задержан бывший заместитель министра топлива и энергетики Украины Игорь Кирюшин, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во вторник ночью в своем фейсбуке.

"ГСУ ГПУ (Главным следственным управлением Генпрокуратуры - ИФ) осуществляется досудебное расследование уголовного производства в отношении зам министра ТЭК времен Януковича - господина Кирюшина по подозрению в соучастии в завладении преступной организацией под руководством Януковича В.Ф. имуществом, принадлежащим ОАО "Укрнафта" и ПАО "Укргазвыдобування", на общую сумму более 2 млрд грн", - говорится в сообщении.

Луценко отметил, что органы правосудия Грузии приняли решение о временном аресте Кирюшина на 90 суток для принятия решения об экстрадиции в Украину, сообщает «Интерфакс».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинская «дочка» McDonald's открыла логоцентр стоимостью 2,3 млн евро
МАУ летом запустит еще один рейс в Грузию
Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоится в конце июня
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Члены Совбеза ООН осудили процессы в оккупированных регионах Грузии
Россия пытается помешать предметному обсуждению на женевских переговорах - Давид Дондуа
Кетеван Цихелашвили обратилась к согражданам, проживающим в Абхазии и Цхинвальском регионе
Нет никакой приманки в пользовании безвизовым режимом жителями оккупированных территорий - президент
Президиум Балтийской ассамблеи сделал заявление о нелегитимности процессов в Абхазии и Цхинвальском регионе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
АБР назвал сроки разработки ТЭО проекта финансирования коридора "Север-Юг"
Глава чеченского парламента изложил свою версию событий в селе Давыденко
Делегация ПАСЕ в составе 22 наблюдателей будет следить за выборами в Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна