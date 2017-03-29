|
Действующая конституция создает угрозу автократии - спикер парламента
29.03.2017 13:45
Действующая сегодня Конституция создает угрозу формирования автократии, а запланированные в Конституции изменения этот риск полностью исключают. Об этом заявил председатель парламента Грузии, председатель Конституционной комиссии Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на международной конференции «Конституционная реформа в Грузии».
По его словам, Конституция – это не документ, который рассчитан на несколько лет и он должен осуществлять превенцию рисков в долгосрочной перспективе.
«В сегодняшней Конституции в очень грубой форме нарушен принцип разделения власти, что было подчеркнуто в заключении Венецианской комиссии 2009 года. Соответственно, одной из главных задач конституционной реформы является формирование конституционной системы формирование, которая в долгосрочной перспективе предотвратит создание автократии. Документ, который сейчас готовится в Конституционной комиссии, не только осуществляет превенцию такой угрозы, но и исключает всякий риск формирования автократии в долгосрочной перспективе», - заявил Ираклий Кобахидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна