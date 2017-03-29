Действующая конституция создает угрозу автократии - спикер парламента

29.03.2017 13:45 Действующая сегодня Конституция создает угрозу формирования автократии, а запланированные в Конституции изменения этот риск полностью исключают. Об этом заявил председатель парламента Грузии, председатель Конституционной комиссии Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на международной конференции «Конституционная реформа в Грузии».



По его словам, Конституция – это не документ, который рассчитан на несколько лет и он должен осуществлять превенцию рисков в долгосрочной перспективе.



«В сегодняшней Конституции в очень грубой форме нарушен принцип разделения власти, что было подчеркнуто в заключении Венецианской комиссии 2009 года. Соответственно, одной из главных задач конституционной реформы является формирование конституционной системы формирование, которая в долгосрочной перспективе предотвратит создание автократии. Документ, который сейчас готовится в Конституционной комиссии, не только осуществляет превенцию такой угрозы, но и исключает всякий риск формирования автократии в долгосрочной перспективе», - заявил Ираклий Кобахидзе.















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