Грузия подтвердила арест бывшего украинского чиновника

29.03.2017 13:51 МВД Грузии сообщило в среду об аресте в международном аэропорту Тбилиси гражданина Украины, который был объявлен в розыск киевским бюро Интерпола.



По данным ведомства, "сотрудники тбилисского бюро Интерпола вместе с сотрудниками управления погранично- иммиграционного контроля департамента погранполиции Грузии в результате совместных действий задержали прибывшего из РФ в столицу Грузии гражданина Украины И.К. 1958 года рождения, разыскиваемого с января 2017 года киевским бюро Интерпола". В настоящее время "ведутся процедуры по подготовке экстрадиции И.К. на Украину", добавили в полиции.



Во вторник генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в Facebook о задержании и временном аресте на территории Грузии экс-заместителя министра топлива и энергетики (июнь 2009 - март 2011) времен (Виктора) Януковича - Игоря Кирюшина. Он, по словам Луценко, был задержан 25 марта, а во вторник его арестовали на 90 суток.



"Генпрокуратурой осуществляется досудебное расследование уголовного дела в отношении замминистра ТЭК времен Януковича - господина Кирюшина по подозрению в соучастии в завладении преступной организацией под руководством Януковича имуществом, принадлежащим "Укрнафте" и "Укргаздобыче" на общую сумму более 2 млрд грн (около $74 млн)", - написал генпрокурор.















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