Чиаберашвили: В результате дипломатических усилий России приходится платить большую политическую цену

29.03.2017 14:32 Представитель "Движение за свободу - европейская Грузия" Зураб Чиаберашвили отозвался на позицию членов Совета Безопасности ООН в отношении действий России, и заявил, что России приходится платить больше политической цены в случае наших дипломатических усилий.



"Наглость России на оккупированных территориях, похищение людей вдоль линии оккупации, закрытие пунктов переходов, военное строительство, проведение референдума, все эти происходит, когда Грузия пассивная на международной арене. Но если есть такое дипломатические усилие, которое мы видим сейчас, и отсутствие которых мы видели в течение прошлых лет, естественно, России придется заплатить больше политической цены. В таких условиях, разумеется, Россия будет более сдержанной на оккупированных территориях"- заявил Зураб Чиаберашвили.



Члены Совета безопасности ООН осудили события, текущие в последний период в оккупированных регионах Грузии.















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