|
Узбекистан рассматривает возможность открытия диппредставительства в Грузии
29.03.2017 15:10
В Тбилиси находится парламентская делегация Узбекистана, встречи проходят с представителями законодательной и исполнительной власти Грузии.
На встрече председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и первого заместителя Олий Мажлиса Содик Сафоева был рассмотрен вопрос развития двухстороннего сотрудничества и открытия дипломатического представительства Узбекистана в Грузии. Об этом сообщается на сайте парламента Грузии.
Кобахидзе подчеркнул важность развития сотрудничества в торгово-экономической сфере между двумя странами, отметив, что «этому способствует географическое положение, законодательная база и бизнес-среда».
Сафоев и Кобахидзе поговорили о развитии транспортных и инфраструктурных проектов в регионе. Была отмечена важность сотрудничества в культурной и научной сфере, рассмотрены перспективы сотрудничества по разным направлениям.
Содик Сафоев пригласил Ираклия Кобахидзе посетить Узбекистан.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна