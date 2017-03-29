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Узбекистан рассматривает возможность открытия диппредставительства в Грузии


29.03.2017   15:10
В Тбилиси находится парламентская делегация Узбекистана, встречи проходят с представителями законодательной и исполнительной власти Грузии.

На встрече председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и первого заместителя Олий Мажлиса Содик Сафоева был рассмотрен вопрос развития двухстороннего сотрудничества и открытия дипломатического представительства Узбекистана в Грузии. Об этом сообщается на сайте парламента Грузии.

Кобахидзе подчеркнул важность развития сотрудничества в торгово-экономической сфере между двумя странами, отметив, что «этому способствует географическое положение, законодательная база и бизнес-среда».

Сафоев и Кобахидзе поговорили о развитии транспортных и инфраструктурных проектов в регионе. Была отмечена важность сотрудничества в культурной и научной сфере, рассмотрены перспективы сотрудничества по разным направлениям.

Содик Сафоев пригласил Ираклия Кобахидзе посетить Узбекистан.






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