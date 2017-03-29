Квирикашвили осмотрел вместе с грузинскими студентами достопримечательности Брюсселя

29.03.2017 16:42 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили осмотрел вместе с грузинскими студентами исторический центр Брюсселя.



Бельгия стала второй страной, которую Квирикашвили посетил после задействования безвизового режима. До Брюсселя грузинская делегация побывала в Афинах.



По словам молодых членов грузинской делегации, они посетили Европу впервые и рады, что это путешествие совпало с историческим для Грузии событием.



EC во вторник задействовал безвизовый режим перемещения жителей Грузии в страны Шенгенской зоны.



Около 300 человек направились из Тбилиси в Афины, Варшаву и Мюнхен, около 500 человек вылетели из интернационального аэропорта Кутаиси в Будапешт, Салоники и Ларнаку.



Кром этого грузинская делегация во главе с премьер-министром страны Георгием Квирикашвили посетила Грецию и Бельгию. Перед полетом премьер подтвердил журналистам, что «с обычным биометрическим паспортом и без визы вылетает в Европу».















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