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Вильнюс встретил первых безвизовых грузин сюрпризом


29.03.2017   16:59
«Грузия была и будет частью Европы», — такими словами в Вильнюсском аэропорту встречают сегодня пассажиров рейса из Кутаиси.

Авиарейс в Вильнюс сегодня был осуществлен из Кутаисского аэропорта авиакомпанией Wizz Air. К тому же это первый рейс после задействования безвизового сообщения между Грузией и странами ЕС.

Зал прилета в Вильнюсском аэропорту оформили флагами Грузии и Литвы и баннером с надписью «Ближе, чем когда-либо». Такой же баннер есть и около здания аэропорта.

Пассажиров после прилета встретили угощением – на столах были грузинская минеральная вода «Боржоми», грузинское вино, символические подарки, а также традиционное печенье с символикой флагов Грузии, Литвы и Евросоюза, — сообщает в своем репортаже из Вильнюса Общественный Вещатель Грузии.

Пассажиров после прилета приветствовали заместитель министра иностранных дел Литвы, мэр Вильнюса и посол Грузии в Литве.






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