«Очень трагично, что в современном мире существует ситуация, когда страну разделяют ограды» - Вейонис

29.03.2017 17:44 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и его латвийский коллега Раймонд Вейонис посетили село Хурвалети на линии оккупации в Цхинвальском регионе.



Главы государств встретились с местным жителем, 82-летним Дато Ванишвили, дом которого был отрезан от остального села колючей проволокой, установленной два года назад российскими оккупантами.



Местные жители, в том числе и этнические осетины, в ходе встречи с Георгием Маргвелшвили и Раймондом Вейонисом сообщили, что у них регулярно возникают проблемы с передвижением и общением с родными. По словам жителей Хурвалети, они уже несколько лет не могут попасть на кладбище, где похоронены их родственники.



Они попросили глав государств, прибывших на линию оккупации, предпринять усилия для того, чтобы в праздник Христова Воскресения им был обеспечен доступ к могилам близких.



Раймонд Вейонис заявил, что Латвия приложит все усилия для решения проблем, создаваемых оккупацией.



«Я впервые у разделительной линии и очень трагично, что в современном мире существует ситуация, когда ограды разделяют страну. Латвия никогда не признает такие действия России, никогда не признает оккупацию. Латвия всегда будет поддерживать суверенитет Грузии. Мы будем продолжать работу до тех пор, пока эта ситуация не будет разрешена, и мы вместе не найдем пути решения этих проблем», — сказал глава Латвийского государства.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поблагодарил латвийского коллегу за поддержку и выразил уверенность, что «европейская Грузия сможет преодолеть эту историческую несправедливость».



«Мы показали нашему гостю эти искусственные барьеры, которые установлены в одной из европейских стран. В Европе была установлена далеко не одна такая стена, но ни одна из них не осталась стоять навсегда. Эту несправедливость удастся преодолеть и благодаря усилиям сильной европейской Грузии и грузинского народа», — заявил президент Грузии.



Президент Латвии Раймонд Вейонис впервые прибыл в Грузию с официальным визитом 27 марта.















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