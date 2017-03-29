В Венгрии может быть закрыт Центральноевропейский университет (CEU)

29.03.2017 18:23 Университет Центральной Европы (CEU), возможно будет закрыт. Об этом написал ректор университета Майкл Игнатьев в публичном письме к профессорам, студентам, и выпускникам университета.



Согласно письму, венгерская власть, и режим премьер-министра Орбана собирается разработать законопроект, который напрямую угрожает существованию университета.



"Утверждение, что у нас нет аккредитации программы, является полным вздором. А также вздор утверждение, что наши обязательства не сходятся с данными публичного реестра. Наши программы магистратуры и докторантуры аккредитованы как властью Венгрии, так и Нью-Йоркским штатом. Аккредитация университета контролируется Middle States Commission, которая также является комиссией, контролирующей такие университеты, как Пристонский и университет UPenn. И что самое главное, ложные обвинения и поправки, которые должны внести в законодательство, раздаются от членов парламента Венгрии, которые хотят, чтобы было невозможно продолжение деятельности CEU в Венгрии, и выдача дипломов, аккредитованных как в Венгрии, так и США. Мы видим, что эта законодательная инициатива дискриминационная, и направлена только против одной институции. То есть против того, что CEU делает в течение двух десятков лет, и за это время он полностью соответствует венгерскому законодательству"- пишет Игнатьев в публичном письме.



Вчера в Министерстве человеческих ресурсов Венгрии заявили журналистам, что несколько университетов в Венгрии функционируют "незаконно", и власть уже выявила нарушения в нескольких иностранных университетах.



"Ни один университет не может быть выше закона Венгрии"- заявили в ведомстве.



По словам представителей Министерства человеческих ресурсов Венгрии, власть введет регуляции, которые осложнят в Венгрии университетам, зарегистрированным за пределами границ Евросоюза, выдавать выпускникам дипломы.

















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