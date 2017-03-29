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Минтранс Армении об альтернативном пути «Верхнему Ларсу»-Грузинская сторона обозначила хорошие условия


29.03.2017   19:53
Вопросы разработки альтернативных путей транспортному маршруту через КПП "Верхний Ларс" находятся на стадии обсуждения, заявил журналистам в Ереване министр транспорта, связи и информационных технологий Ваган Мартиросян.

По его словам, как только будут достигнуты договоренности по данному вопросу, результаты будут обнлародованы, сообщает Sputnik Армения.

"Сегодня установлены паромные пути. И цены на товары, перевозимые через эти пути из Армении в Россию, намного дешевле, чем перевоз по Верхнему Ларсу", — сказал Мартиросян.

Глава ведомства отметил, что грузинская сторона обозначила хорошие условия, а российская сторона — установила скидки для перевозки груза.

"Я сейчас не могу назвать конкретных цифр, поскольку они еще не опубликованы. Однако эти скидки действуют", — отметил министр.

Отвечая на вопрос о том, будет ли армянская сторона обсуждать с Россией и Грузией вопрос альтернативы Верхнему Ларсу: маршрут Нар (Северная Осетия) — Гори, Мартиросян отметил, что "все в процессе".

"Будьте уверены, что все альтернативные и удобные пути для Армении обсуждаются, но на данный момент не могу добавить дополнительной информации", — сказал Мартиросян.

Он отметил, что этот вопрос касается взаимоотношений Грузии и России.






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