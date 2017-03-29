Великобритания начала процедуру выхода из Европейского союза

29.03.2017 19:54 В среду, 29 марта, Великобритания официально начала процедуру выхода из Европейского союза. Об этом сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск в твиттере, передает LB.ua.



Как отмечает BBC, процесс запущен специальным письмом, которое было подписано премьером Великобритании Терезой Мэй и которое извещает Брюссель о задействовании Британией 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода из Европейского союза. Его доставил посол Великобритании при ЕС Тим Барроу.



В статье 50 говорится, что каждый член Евросоюза вправе принять решение покинуть его. Для этого необходимо формально уведомить об этом решении Европейский совет и начать процесс переговоров. Процедура согласования может занять до двух лет, после чего членство автоматически прекращается, но этот срок может быть продлен по обоюдному решению договаривающихся сторон.



То есть теоретически Великобритания формально выйдет из состава ЕС в марте 2019 года.



Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме в июне 2016 года. Тогда за "брексит" проголосовали 51,9% участвовавших в референдуме. В марте 2017 года закон о Brexit был принят парламентом и одобрен королевой.















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