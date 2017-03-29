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Раймонд Вейонис осмотрел комплекс на берегу озера Лопота


29.03.2017   19:55
В последний день визита в Грузию президент Латвии Раймонд Вейонис и его супруга осмотрели комплекс на берегу озера Лопота, которое расположено в 115 километрах к востоку от Тбилиси, в регионе Кахети.

Высоких гостей принимал глава Грузинского государства Георгий Маргвелашвили и первая леди страны Мака Чичуа.

Раймонд Вейонис и Георгий Квирикашвили попробовали грузинское вино, выдержанное в «квеври» (специальный глиняный кувшин) и приняли участие в выпечке грузинского хлеба «шоти»

После этого в честь президентской четы был дан дружеский обед.

Напомним, что сегодня ранее президент Латвии посетил село Хурвалети (регион Шида Картли) у административной границы с Цхинвальским регионом, который не контролируется центральными властями Грузии.

Далее президенты двух стран побывали в Кварели, где открыли инвестиционный проект Латвии.

Трехдневный визит президента Латвии в Грузию завершился. Латвийская делегация отправится на родину завтра.






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