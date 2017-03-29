Раймонд Вейонис осмотрел комплекс на берегу озера Лопота

29.03.2017 19:55 В последний день визита в Грузию президент Латвии Раймонд Вейонис и его супруга осмотрели комплекс на берегу озера Лопота, которое расположено в 115 километрах к востоку от Тбилиси, в регионе Кахети.



Высоких гостей принимал глава Грузинского государства Георгий Маргвелашвили и первая леди страны Мака Чичуа.



Раймонд Вейонис и Георгий Квирикашвили попробовали грузинское вино, выдержанное в «квеври» (специальный глиняный кувшин) и приняли участие в выпечке грузинского хлеба «шоти»



После этого в честь президентской четы был дан дружеский обед.



Напомним, что сегодня ранее президент Латвии посетил село Хурвалети (регион Шида Картли) у административной границы с Цхинвальским регионом, который не контролируется центральными властями Грузии.



Далее президенты двух стран побывали в Кварели, где открыли инвестиционный проект Латвии.



Трехдневный визит президента Латвии в Грузию завершился. Латвийская делегация отправится на родину завтра.















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