Содокладчики ПАСЕ изучают ситуацию в Грузии

29.03.2017 20:14 Члены Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проводят встречи в Грузии.



Содокладчики Парламентской ассамблеи СЕ Борис Цилевич и Черстин Лундгрен прибыли в Тбилиси для изучения ситуации в стране. В первый день визита они встретились с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, с председателем парламента Ираклием Кобахидзе, с членами Государственной конституционной комиссии и представителями НПО. Основное внимание на встречах было уделено запланированным поправкам в Конституцию страны.



"Думаю, что не возникает никаких вопросов в связи с тем, что работа Государственной конституционной комиссии максимально прозрачная. Мы нацелены на то, чтобы позиции (членов комиссии – прим. ред.) максимально сблизились, для того чтобы мы смогли принимать важные решения на основе консенсуса", — сказала вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили журналистам после встречи с представителями ПАСЕ.



В рамках визита, который начался 28 марта, члены делегации проведут встречи с представителями законодательной и исполнительной власти, в том числе с премьер-министром Георгием Квирикашвили, с министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе, с Народным защитником Учей Нануашвили, а также с представителями оппозиционных парламентских фракций.



Визит делегации представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы завершится 31 марта.



Среди предложений по поправкам в Конституцию, переход страны на парламентскую форму правления, сокращение полномочий президента, придание особого статуса Абхазии и Цхинвальскому региону (т.н. Южной Осетии), расширение полномочий Народного защитника, указание в преамбуле внешнеполитического курса страны, упразднение выборов депутатов от одномандатных округов и другие.



После разработки окончательного текста поправок, до 30 апреля законопроект поступит в парламент Грузии. Далее законодательный орган вынесет поправки на всеобщее обсуждение, которое продлится месяц. После этого проект вернется в парламент и начнется его обсуждение в комитетах.



Поправки в Конституцию будут считаться принятыми, если на двух следующих друг за другом сессиях с интервалом в три месяца за него проголосуют в трех чтениях 113 депутатов парламента. Далее их должен будет подписать президент.



"Спутник-Грузия"











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