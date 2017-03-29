Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Содокладчики ПАСЕ изучают ситуацию в Грузии


29.03.2017   20:14
Члены Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проводят встречи в Грузии.

Содокладчики Парламентской ассамблеи СЕ Борис Цилевич и Черстин Лундгрен прибыли в Тбилиси для изучения ситуации в стране. В первый день визита они встретились с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, с председателем парламента Ираклием Кобахидзе, с членами Государственной конституционной комиссии и представителями НПО. Основное внимание на встречах было уделено запланированным поправкам в Конституцию страны.

"Думаю, что не возникает никаких вопросов в связи с тем, что работа Государственной конституционной комиссии максимально прозрачная. Мы нацелены на то, чтобы позиции (членов комиссии – прим. ред.) максимально сблизились, для того чтобы мы смогли принимать важные решения на основе консенсуса", — сказала вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили журналистам после встречи с представителями ПАСЕ.

В рамках визита, который начался 28 марта, члены делегации проведут встречи с представителями законодательной и исполнительной власти, в том числе с премьер-министром Георгием Квирикашвили, с министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе, с Народным защитником Учей Нануашвили, а также с представителями оппозиционных парламентских фракций.

Визит делегации представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы завершится 31 марта.

Среди предложений по поправкам в Конституцию, переход страны на парламентскую форму правления, сокращение полномочий президента, придание особого статуса Абхазии и Цхинвальскому региону (т.н. Южной Осетии), расширение полномочий Народного защитника, указание в преамбуле внешнеполитического курса страны, упразднение выборов депутатов от одномандатных округов и другие.

После разработки окончательного текста поправок, до 30 апреля законопроект поступит в парламент Грузии. Далее законодательный орган вынесет поправки на всеобщее обсуждение, которое продлится месяц. После этого проект вернется в парламент и начнется его обсуждение в комитетах.

Поправки в Конституцию будут считаться принятыми, если на двух следующих друг за другом сессиях с интервалом в три месяца за него проголосуют в трех чтениях 113 депутатов парламента. Далее их должен будет подписать президент.

"Спутник-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Узбекистан намерены углублять торгово-экономические отношения
Грузинская «дочка» McDonald's открыла логоцентр стоимостью 2,3 млн евро
МАУ летом запустит еще один рейс в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Члены Совбеза ООН осудили процессы в оккупированных регионах Грузии
Россия пытается помешать предметному обсуждению на женевских переговорах - Давид Дондуа
Кетеван Цихелашвили обратилась к согражданам, проживающим в Абхазии и Цхинвальском регионе
Нет никакой приманки в пользовании безвизовым режимом жителями оккупированных территорий - президент
Президиум Балтийской ассамблеи сделал заявление о нелегитимности процессов в Абхазии и Цхинвальском регионе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Сопредседатели МГ ОБСЕ о своих визитах в Баку и Ереван
Дальнобойщики Северной Осетии будут стоять сколько нужно
Содокладчики ПАСЕ обсуждают в Грузии ход работы над поправками в конституцию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна