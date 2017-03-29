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Премьер будет присутствовать на выступлении президента в парламенте
29.03.2017 22:24
Премьер-министр Грузии будет присутствовать на выступлении президента страны с ежегодным отчетом в парламенте На выступлении президента Грузии с ежегодным отчетом в парламенте страны будут присутствовать представители исполнительной власти, в том числе глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили.
По информации «IPN», депутаты от «Грузинской мечты» говорили об этом с Георгием Квирикашвили на встрече, прошедшей в Качрети и, по предварительной договоренности, премьер-министр придет на пленарное заседание 7 апреля.
Что касается формата слушания президентского отчета, парламентское большинство планирует воспользоваться тем предполагаемым парламентским регламентом форматом, согласно которому после выступления президента с отчетом, с речью выступят лишь председатели парламентских фракций. Предположительно, не будет дебатов, проведения которых требует парламентская оппозиция.
С ежегодным докладом по актуальным для страны вопросам президент Грузии Георгий Маргвелашвили предстанет на пленарном заседании в грузинском парламенте 7 апреля.
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