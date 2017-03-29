13 стран ЕС предлагают создать Европейскую прокуратуру

29.03.2017 23:01 Тринадцать стран-членов Евросоюза договорились о создании Европейской прокуратуры для борьбы с финансовыми преступлениями. Они написали совместное письмо руководству институтов ЕС.

Об этом сообщает Delfi.



Европейской прокуратуре предлагается доверять расследование преступлений, наносящих ущерб финансам ЕС, например, хищение налога на добавленную стоимость (НДС), отмывание денег или мошенничества.

Создание нового института поддержали Германия и Франция, а также министры юстиции Болгарии, Чехии, Греции, Испании, Литвы, Люксембурга, Португалии, Румынии, Словакии, Словении и Финляндии.



Инициативу отклонили скептически настроенные правительства Польши и Венгрии, а также Швеция. Они аргументируют тем, что прокуратура ЕС может подорвать независимость национальных правоохранительных органов и передать слишком много полномочий ЕС.



Латвия и Эстония пока тоже держатся отстраненно, но дипломаты не исключают, что они присоединятся позже.



"Достигнутый после долгих дискуссий компромиссный вариант предложения относительно Европейской прокуратуры, по сути, соответствует позиции Литвы, однако, единого решения, увы, нет. Литва находится среди тех стран, которые высказываются за более тесное сотрудничество при учреждении этого важного института и с участием в его деятельности", - сказала министр юстиции Литвы Милда Вайнюте.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

