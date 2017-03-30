Грузия предоставила 600 переселенцам из Донбасса статус беженца

30.03.2017 10:06 Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявляет, что Грузия предоставила 600 переселенцам из Украины статус беженца.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українські Новини.



"600 переселенцев из Украины получили в Грузии статус беженцев", - говорится в нем.



Согласно сообщению, переселенцы из Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. т.н. Южной Осетии составляют 7% от общего населения Грузии.



Как сообщали Українські Новини, ранее Ирина Геращенко заявила, что Россия предоставила статус беженца 355 гражданам Украины с 2014 года из 6 082 обратившихся с просьбой предоставить им такой статус.



Напломним, что Верховная Рада отменила необходимость указывать сведения о месте пребывания лица в справке о взятии на учет внутренне перемещенного лица.















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