|
В Грузии находится делегация Венецианской комиссии
30.03.2017 10:59
В Грузии находится делегация Венецианской комиссии. Как сообщают в парламенте Грузии, делегацию возглавляет секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт.
Группа экспертов Венецианской комиссии сегодня утром встретится с председателем парламента Грузии, председателем государственной конституционной комиссии Ираклий Кобахидзе, первым заместителем председателя парламента, секретарем государственной конституционной комиссии Тамар Чугошвили и главой кабинета председателя парламента Николозом Самхарадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна