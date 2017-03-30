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В Грузии находится делегация Венецианской комиссии


30.03.2017   10:59
В Грузии находится делегация Венецианской комиссии. Как сообщают в парламенте Грузии, делегацию возглавляет секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт.

Группа экспертов Венецианской комиссии сегодня утром встретится с председателем парламента Грузии, председателем государственной конституционной комиссии Ираклий Кобахидзе, первым заместителем председателя парламента, секретарем государственной конституционной комиссии Тамар Чугошвили и главой кабинета председателя парламента Николозом Самхарадзе.






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