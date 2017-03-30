Начинается визит президента Грузии в Литву

30.03.2017 11:04 Президент Грузии вместе с официальной делегацией посетит Литовскую Республику. В состав делегации вместе с политиками входят граждане Грузии абхазской и осетинской национальности Тамаз Гатикаев, Эсма Кокоскерия и беженец из ущелья Лиахви Паата Шиукашвили, которые одними из первых пересекут границу ЕС без визы.



Как сообщает администрация президента, эти члены делегации примут участие в официальной и культурной части визита президента Грузии.



Официальная церемония приема президента Грузии в Вильнюсе пройдет в президентском дворце. После церемонии Георгий Маргвелашвили с глазу на глаз встретится с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте.



Также запланированы встречи с премьер-министром и председателем Сейма Литвы.



В состав грузинской делегации входят: глава администрации президента Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, секретарь президента по внешним связям Тенгиз Пхаладзе, посл Грузии в Литве Хатуна Салуквадзе, оппозиционные депутаты - от фракции «Патриоты Грузии» Ада Маршания, от фракции «Национальное движение» Азер Сулейманов, от фракции «Движение за свободу - европейская Грузия» Ираклий Абесадзе.















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