|
Начинается визит президента Грузии в Литву
30.03.2017 11:04
Президент Грузии вместе с официальной делегацией посетит Литовскую Республику. В состав делегации вместе с политиками входят граждане Грузии абхазской и осетинской национальности Тамаз Гатикаев, Эсма Кокоскерия и беженец из ущелья Лиахви Паата Шиукашвили, которые одними из первых пересекут границу ЕС без визы.
Как сообщает администрация президента, эти члены делегации примут участие в официальной и культурной части визита президента Грузии.
Официальная церемония приема президента Грузии в Вильнюсе пройдет в президентском дворце. После церемонии Георгий Маргвелашвили с глазу на глаз встретится с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте.
Также запланированы встречи с премьер-министром и председателем Сейма Литвы.
В состав грузинской делегации входят: глава администрации президента Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, секретарь президента по внешним связям Тенгиз Пхаладзе, посл Грузии в Литве Хатуна Салуквадзе, оппозиционные депутаты - от фракции «Патриоты Грузии» Ада Маршания, от фракции «Национальное движение» Азер Сулейманов, от фракции «Движение за свободу - европейская Грузия» Ираклий Абесадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна