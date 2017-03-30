Израиль вновь депортирует граждан Грузии

30.03.2017 11:34 Поздно ночью из Израиля были депортированы несколько граждан Грузии.



Депортированные не сообщили о причинах задержания, в том числе и о том, в каких они условиях находились.



До отъезда с гражданами Грузии в Израиле встретился консул Александр Джишкариани. По его словам, во въезде в Израиль было отказано 13 гражданам Грузии и у каждого из них точное обоснование о причинах отказа, отметил он.



Консул сообщил, что большая часть депортированных из Израиля граждан вернется на родину сегодня ближайшим рейсом.



Граждане Грузии прибыли в Израиль утром 27 марта, однако после проверки документов пограничники не впустили их в страну и отправили в отделение для депортации. По словам граждан Грузии, среди которых есть дети, они отправились в Израиль для паломничества.



Между Грузией и Израилем действует безвизовый режим. Для поездки в Израиль гражданам Грузии нужны загранпаспорт, бронь в гостинице, или адрес родственников, где они собираются жить, страховка, деньги на проживание и билет в оба конца.















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