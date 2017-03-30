Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Израиль вновь депортирует граждан Грузии


30.03.2017   11:34
Поздно ночью из Израиля были депортированы несколько граждан Грузии.

Депортированные не сообщили о причинах задержания, в том числе и о том, в каких они условиях находились.

До отъезда с гражданами Грузии в Израиле встретился консул Александр Джишкариани. По его словам, во въезде в Израиль было отказано 13 гражданам Грузии и у каждого из них точное обоснование о причинах отказа, отметил он.

Консул сообщил, что большая часть депортированных из Израиля граждан вернется на родину сегодня ближайшим рейсом.

Граждане Грузии прибыли в Израиль утром 27 марта, однако после проверки документов пограничники не впустили их в страну и отправили в отделение для депортации. По словам граждан Грузии, среди которых есть дети, они отправились в Израиль для паломничества.

Между Грузией и Израилем действует безвизовый режим. Для поездки в Израиль гражданам Грузии нужны загранпаспорт, бронь в гостинице, или адрес родственников, где они собираются жить, страховка, деньги на проживание и билет в оба конца.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В 2016 году прибыль страхового рынка выросла в 9 раз
Между Анаклия и Зугдиди будет проложена 35-километровая велотрасса
Азиатский банк выделил 114 млн долларов на модернизацию автомагистралей Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазского олигарха задержали в Москве по запросу Азербайджана
МИД Грузии о 39-м раунде Женевских международных переговоров
Ансамблю «Шаратын» предложили выступить в Турции под грузинским флагом
Члены Совбеза ООН осудили процессы в оккупированных регионах Грузии
Россия пытается помешать предметному обсуждению на женевских переговорах - Давид Дондуа
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане отменили профучет за "экстремизм"
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 50 тысяч евро за убийство участника митинга в Дагестане
Кадыров заявил о повышении бдительности силовых структур Чечни
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна