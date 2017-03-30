Новый закон «о прослушке» вступает в силу с сегодняшнего дня

30.03.2017 11:43 Закон «о прослушке» входит в силу с сегодняшнего дня, а Оперативное –техническое агентство будет создано в течение трех месяцев.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 27 марта одобрил закон на создание агентства, разрешающего «прослушку», на который ранее, 20 марта, накладывал вето. Парламент преодолел его большинством голосов. Согласно закону, оперативно-техническое агентство, создаваемое в рамках закона, будет осуществлять слежку с помощью технических средств. Маргвелашвили предлагал подчинить агентство премьер-министру, а не Службе госбезопасности.



По мнению оппозиции, подчинение Оперативно-технического агентства Службе госбезопасности означает, что спецслужбы смогут полностью контролировать личную информацию граждан.



1 марта парламент Грузии принял в первом чтении закон, позволяющий прослушивать телефонные разговоры граждан и одобряющий создание оперативно-технического агентства при Службе госбезопасности. Помимо прослушивания телефонов, агентство сможет получать информацию из компьютеров граждан, вести скрытую аудио- и видеозапись, фотосъемку и многое другое.



Главу ведомства должен будет назначать премьер-министр. Кандидатов на вакантную должность подберет начальник Службы госбезопасности и представит комиссии на утверждение. Контролировать работу новой службы будут парламент, премьер-министр, суд, инспектор по защите персональных данных и Служба государственного аудита.















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